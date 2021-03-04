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İç hat uçuşlarında tavan fiyat kalkıyor

04 Mart 2021 17:09

İç hat uçak biletlerinin azami satış fiyatı (tavan fiyat) uygulamasından vazgeçiliyor. Tavan fiyatta, bilet fiyatları, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde, 450 lirayı geçmiyordu.

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