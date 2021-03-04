İç hat uçuşlarında tavan fiyat kalkıyor

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; uçak biletlerinin özellikle tatil dönemlerinde astronomik ücretlerle satışına yönelik şikayetler üzerine, "tavan fiyat belirlenmesi" konusunda düzenlemeye gidilmişti. Ancak, iç hat uçak biletlerinde, uzun yıllardır uygulanan "tavan" fiyat uygulaması sona eriyor.

Konu ile ilgili çalışma başlatıldı. Ankara, havacılık sektörüyle temas kurdu. Öncelikle, yeni bilet fiyatlarına esas oluşturacak parametreler (başta jet yakıtı gideri olmak üzere) belirlenecek. Bu parametreleri içerecek bir "formül" oluşturulacak. Söz konusu formül işletilecek ve bilet fiyatları, herhangi bir müdahale gerektirmeden yeniden hesaplanacak. Kaynaklar, turizm sezonu açılmadan bu konudaki çalışmanın tamamlanabileceği mesajını verdi.

Türkiye'de, bir süredir iç hat uçak bilet fiyatlarında "tavan" fiyat uygulanıyor. Biletlerde, "tavan" fiyat, en son 2019 yılının sonunda belirlendi. Bilet fiyatlarının, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde, 450 lirayı geçemeyeceği kayda bağlandı.

2017 yılında 352 liraya yükseltilen tavan fiyat, 2018 yılında da aynı tutarda uygulanmıştı.

Tavan fiyat uygulaması, özellikle bayram ve tatil günleri bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için gündeme gelmişti.