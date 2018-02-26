İç güvenlik operasyonlarında 31 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 3\'ü ölü, 7\'si sağ, 21\'i teslim olmak üzere 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1161 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 986 terör şüphelisi (PKK/KCK 259, Aşırı Sol 28, DEAŞ 53, FETÖ/PDY 646), 3 bin 844 uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelisi ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 91 olmak üzere toplam 4 bin 921 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine 85 eylem ve etkinlik gerçekleştirildiği, sosyal medya üzerinden aleyhte 648 propaganda yapıldığı ve olaylarda 120 provokatör bulunduğu tespit edilirken 845 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda da 3\'ü ölü, 7\'si sağ, 21\'i teslim olmak üzere 31 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde, 7 ilde terör örgütleri tarafından kullanılan 26 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda 15\'i ağır ve uzun namlulu 32 silah ve 1 ton 441 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 23 el bombası, 2 bin 158 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 8 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakcılık ile mücadeleye yönelik olarak gerçekleştirilen 2 bin 853 operasyonda, piyasa değeri 21 milyon 198 bin 340 TL olan; 1 ton 301 kilogram esrar, 214 kilogram eroin, 1,14 kilogram kokain, 5 kilogram afyon sakızı, 11,23 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 17,28 kilogram metamfetamin, 347 bin 574 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 424 bin 534 TL olan; 588 bin 822 adet kaçak sigara ve 60 bin 556 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 844 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik olarak okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 376 şüpheli gözaltına alınırken 23 kilogram esrar, 8,4 kilogram eroin, 1,1 kilogram kokain, 5 kilogram afyon sakızı, 11 bin 239 adet uyuşturucu hap, 2,9 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 1,2 kilogram metamfetamin ve 19 tabanca ile tüfek ele geçirildi.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik, 21 Şubat 2018 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak 1087 ekip ve 3 bin 815 personel ile gerçekleştirilen \'Narko-Metruk-2\' uygulamasında sorgulanan 15 bin 859 şahıstan 120\'si yakalandı. Uygulamada 6 kilogram uyuşturucu madde, 20 adet uyuşturucu hap, 3 bin 57 paket kaçak sigara, 13 tabanca, 2 av tüfeği ve 12 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

24 Şubat 2018 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak 4 bin 297 ekip ve 18 bin 164 personel ile kaçak ve mevzuata aykırı tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işyerlerine yönelik yapılan \'Duman-3\' uygulamasında da 66\'sı aranan toplam 192 kişi gözaltına alındı. Uygulamada 115 bin 567 paket kaçak sigara, 1 milyon 962 bin 312 makaron, 1 ton 873 kilogram tütün, 2 bin 757 şişe kaçak alkol, 40 bin tıbbi ilaç ve çok sayıda kaçak/yasadışı malzeme ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 423 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken tespit edilen 251 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 384\'ü denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 152 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 91 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.



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