'İç çamaşırsız banyomda karşıma çıktı'

Yaşar Nuri Öztürk iddiaları yalanladı

'Kocamı bastım'

'Telefonum porno sitelere verildi'

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, Öztürk Ailesi’nden herhangi bir boşanma talebi gelmedi ancak iki kadın mahkemelik oldu. Müftüoğlu ile ailesi, 2008 Ağustosu’nda bir gazetede yer alan "Fahişeliğe geçit vermem" sözleri ve telefonlarına gelen "Murdar karılar murdar erkekler bela üzerinize çöksün" mesajları dolayısıyla Canan Öztürk aleyhine her biri 10’ar bin lira olmak üzere toplam 60 bin liralık altı ayrı dava açtı.Müftüoğlu’nun açtığı davalardan ilkinin duruşması 17 Mart’ta Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı. Canan Öztürk duruşmaya avukatı Pelin Ersan’la birlikte katılırken, duruşmaya gelmeyen Müftüoğlu’nu avukatı Engin Yeşilyurt temsil etti. Canan Öztürk, Müftüoğlu’nun kendisine ve kocasının cep telefonlarına gönderdiği mesajlarla birlikte ilginç iddiaları içeren bir cevap dilekçesini mahkemeye sundu. Öztürk dilekçesinde özetle şunları anlattı:"24 Kasım 2006’da Ankara’daki evimize gittiğimde kapı uzunca bir süre sonra eşim tarafından açılabildi. Kötü bir manzara ile karşılaştım. Davacı Şahane Müftüoğlu kaçarak kendisini banyoya kilitledi. Banyodan zorla çıkardığımda ıslak saçlarla iç çamaşırsız ve çıplak ayaklarla benim banyomda karşıma çıktı. Elbetteki bu durumun danışmanlık sıfatı ile bağdaşmayacağı açıktır. Doğruca yatak odasına gittiğimde karışmış bir yatak ile yatağımın baş ucunda Şahane Müftüoğlu’nun dekolte bir pozla çektirdiği çerçevelenmiş bir fotoğrafı duruyordu. Müftüoğlu’nu evimden kovarak çıkardım. Olayı babasına telefonla bildirdim.Ne olduysa bundan sonra oldu. Telefonuma yabancı şahıslardan son derece çirkin ve müstehcen mesajlar gelmeye başladı. Çok sayıda ve tacizkár çirkin teklifler içeren bu mesajlar hakkında Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’na şikáyette bulundum. Savcılık, emniyet kanalıyla mesajların Müftüoğlu’nun babası Fatih Müftüoğlu’nun bilgisayarından geçildiğini ve cep telefonu numaramın porno sitelerine verildiğini saptadı. Bunun üzerine baba Fatih Müftüoğlu hakkında şikáyette bulundum.Üç çocuk annesiyim ve eğitmenlik gibi saygın bir mesleğim var, suçlamaları kabul etmiyorum."