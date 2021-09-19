İç çamaşırı mankenliği ilanıyla porno tuzağı!

Türkiye'de oldukça tanınan internet ilan siteleri üzerinden iç çamaşırı modelliği ilanı veren bazı kişiler, irtibata geçen kadınları yüksek ücret vaadiyle tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. Genellikle 18-28 yaş arasındaki kadınlardan iç çamaşırlı fotoğraflarını WhatsApp uygulaması üzerinden göndermelerini talep ediyor. Üstelik iç giyim katalog çekimleri ilanlarına başvurabilmek için gönderilen bu fotoğrafların nerede ve nasıl kullanıldığı da bilinmiyor.

İlan veren kişi, telefonla irtibata geçenlere kendi tabirleri ile 2 farkı iş modeli daha sunuyor. Birincisi, Türkiye'de erişime kapalı, Avrupa, Balkan ve Arap ülkelerinde izlenebilen bir erotik sitede yayınlanmak üzere 4 saat sürecek çıplak fotoğraf çekimi, ikincisi ise 20 dakikalık mastürbasyon videosu. Toplamda 1 gün sürecek çekimler için ayrı ayrı 5'er bin dolar teklif ediliyor.

"Porno sektörü yasak, bunun yasal bir durumu yok"

Çekimler öncesinde kriterlerine uyup uyulmadığının kontrolü için ise telefon kamerasıyla deneme çekimi yapılmasını isteyen sözde firma yetkilisi, DHA muhabirinin 'Bu işlemler yasal mı?' sorusu üzerine, "Türkiye'de erotik ve porno sektörü yasak biliyorsunuz. Bunun yasal bir durumu yok" dedi.

Bu tarz erotik sitelerden birkaç tane daha olduğunu söyleyen firma yetkilisi telefon konuşmasının devamında, karşısında üniversite öğrencisi olduğunu düşünerek, "Size tekrar ihtiyacım olacak. Diyeceğim ki, Sevda hanım benimle çalışır mısınız? Eğer ki, fiziğiniz uygunsa bu sebepten dolayı sizi kaybetmek istemem açıkçası. Buna karşılık da kendimi riske atmak istemem.



Ben bir cahillik yapacak olup da sizin fotoğraflarınızı sosyal medyada paylaşacak durumda olsam ve siz de buna denk gelseniz, dolayısıyla bana bir dava açma hakkına sahipsiniz. İllaki bir doyum noktasına geleceksin, tabi paranın yüzü sıcaktır ama bir yerden sonra diyeceksin ki, 'ben de hayatımı kurdum artık tamam yeter bundan sonra bir daha çalışmak istemiyorum' dersin olur biter" diyerek, DHA muhabirini ikna etmeye çalıştı.

"Rıza olsa da hapis cezası var"

İlan veren sözde firmaların her ne kadar rıza alarak bu tür işlemleri gerçekleştiriyor olsalar dahi bunun yasal olmadığını söyleyen avukat Sinan Keskin ise, "Borçlar Kanunu'nun 36. Maddesi kapsamında irade sakatlığı söz konusudur. Ayrıca, ahlaka mugayir bir organizasyon kapsamında, kişinin onay vermesi dahi bunu geçerli hale getirmez. Hukuk buna cevaz vermez. Aynı zamanda bu şahısların yapmış olduğu fiiller Türk Ceza Kanunu'nun 134. madde ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmekte olup, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını ön görmektedir.



Burada aldatma söz konusu. Kişilerin müzayaka hali diyoruz buna, yani zorda kalmaları söz konusu. Ve şahıslar bundan yararlanmak suretiyle insanları, kızları kandırmakta ve ahlaka aykırı olan bir organizasyon içerisinde onları kullanmaktadırlar. Maalesef bu ilanları birçok sitede olduğu gibi aynı zamanda kurumsal sitelerde de görmekteyiz.



Bu kurumsal ve diğer sitelerin de devletin gerekli birimleri tarafından denetlenmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda bu kapsamda bu ilan sitelerinin de hukuki ve cezai sorumlulukları doğabilir" dedi. (DHA)