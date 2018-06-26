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İç çamaşırı mağazasındaki kadınları taciz ettiği iddia edilen 2 kişi serbest kaldı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, iç çamaşırı satılan mağazanın önünde durup, içerideki kadınları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

26 Haziran 2018 14:08

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da, iç çamaşırı satılan mağazanın önünde durup, içerideki kadınları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Tahsin Ünal Mahallesi Gazi Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. İç çamaşırı satılan mağazanın önünde duran ismi öğrenilemeyen 2 kişi, iddiaya göre, içerideki kadınlara tacizde bulundu. Bunun üzerine kadınlar, polisi arayarak, yardım istedi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, kendilerine direnen şüphelileri, etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen 2 kişi, polisteki ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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