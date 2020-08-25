İç borçlanmanın beşte biri döviz cinsinden, rakam 32 milyar dolara yükseldi

Döviz cinsi iç borcun toplam iç borca oranı Temmuz’da yüzde 21'e yükseldi. Hazinenin ağustos ayında da döviz cinsi borçlanmasıyla bu oranın artması bekleniyor.

BloombergHT’nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerinden yapılan hesaplamalar temmuz ayında döviz cinsi iç borcun toplam iç borca oranı yüzde 21'e yükseldi.

Bu oran 2018’in kasım ayında yüzde 0.2 seviyesindeydi. 2018 sonunda 247 milyon dolar olan döviz cinsi iç borcu 2020 Temmuz ayı itibariyle 32 milyar dolara kadar yükseldi.

Artacağı tahmin ediliyor

Dövize endekslil iç borçlanmanın daha da artacağı tahmin ediliyor. Hazine 11 Ağustos'ta 3 milyar dolarlık iç borçlanma gerçekleştirdi. 25 Ağustos'ta ise programda olmayan yeni bir döviz cinsi iç boçlanma ihalesi düzenleniyor. Yüzde 21 olan döviz cinsi iç borçlanmanın böylece daha da artacağı hesaplanıyor.

Türkiye hazinesi, 1990'larda da benzer bir dönem geçirmiş, döviz borçlanmalarına ağırlık vermişti. 2001'de döviz cinsi ve dövize endeksli borçların toplam iç borca oranı yüzde 35'i aşmıştı. Ancak sonraki dönemlerde döviz cinsi iç borçlanma kademeli olarak azaltılmış ve sıfırlanmıştı.