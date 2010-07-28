-İÇ BORÇ SENETLERİNDE ORTALAMA VADE TAHVİLDE UZADI ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Hazine'nin yaptığı iç borçlanma ihalelerinde ortalama vade, geçen yıl sonuna göre tahvilde artarken, bonoda düştü. Hazine Müsteşarlığı'nın 23 Temmuz itibarıyla yayımladığı devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) geçici istatistiklerine göre, geçen yıl sonu itibariyle tahvilde 39,9 ay olan ortalama vade, bu yıl Haziran sonu itibariyle 45,3 aya çıktı. Ancak, aynı dönemler itibariyle bonoların ortalama vadesi, 8,7 aydan 6,8 aya geriledi. Diğer taraftan, toplam borçlanma içinde payı çok düşük olmakla birlikte, nakit dışı borçlanmada ortalama vadenin 16,2 aydan 60,7 aya kadar çıktığı kaydedildi. Verilere göre, bu yıl Haziran sonu itibariyle, toplam borçlanma, 86 milyar 888,5 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bunun 86 milyar 165,2 milyon lirasını nakit borçlanma, 723,3 milyon lirasını nakit dışı borçlanma oluşturdu. Nakit borçlanmanın 76 milyar 964,7 milyon lirası tahvil ihracı, 9 milyar 200,5 milyon lirası da bono ihracı şeklinde oldu. Hazine verilerine göre, bu yıl Haziran sonu itibariyle gerçekleştirilen DİSB ihraçlarının yüzde 82,7'sini bankalar, yüzde 16,3'ünü resmi kurumlar, yüzde 1'ini özel sektör alırken, bireysel yatırımcıların doğrudan aldığı DİBS'ler çok düşük düzeyde kaldı. Geçen yıl sonunda 330 milyar lira olan iç borç stoku, bu yıl Haziran sonunda, yüzde 3,9 artışla 343 milyar 142 milyon liraya yükseldi. İç borç stokunun 328,6 milyar lirasını tahvil, 14,5 milyar lirasını da bono cinsinden borçlar oluşturdu. Borçlanmada ortalama vade, geçen yıl sonunda 35,3 ay iken, Haziran sonunda 41,3 aya ulaştı.