İç borç çevirme oranında artış bekleniyor

T24-

Hazine Müsteşarlığı, 2008 yılında yüzde 74.3 olan toplam iç borç çevirme oranının, bu yılın sonunda yüzde 103.4 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

Hazine'nin açıkladığı "Finans Programı: 2009 Yılı Gerçekleşmelerine" göre, ekonomik aktivitedeki daralmaya bağlı olarak birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bütçe açıklarındaki artış sonucunda kamu finansman ihtiyacının yükseldiği belirtildi.

Bu yıl dış borçlanma ve diğer finansman imkanlarının yıl başında öngörülen düzeylerde gerçekleşmesine rağmen faiz dışı dengedeki sapmaya bağlı olarak iç borçlanmanın, programlanan tutarın önemli ölçüde üzerine çıktığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 2009 yılında toplam iç borç çevirme oranının yüzde 103.4, piyasa iç borç çevirme oranının da yüzde 108 olarak gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Bu çerçevede, 2009 yılında; 138.9 milyar lirası iç borç, 11.2 milyar lirası dış borç olmak üzere toplam 150.1 milyar lira tutarında borçlanma işlemi gerçekleştirildi. İç borçlanmanın yüzde 56.4'ü TL cinsi ıskontolu; yüzde 22'si değişken faizli ve yüzde 4.8'i sabit kuponlu borçlanma yolu ile karşılandı.

Enflasyona endeksli borçlanmanın payı yüzde 15.9, Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı yoluyla borçlanmanın payı ise yüzde 0.9 oldu.

Yurtiçi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının geliştirilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 28 Ocak 2009 ve 29 Nisan 2009'da getirileri Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenen Gelire Endeksli Senet ihracı yoluyla toplam 1.24 milyar liralık borçlanma gerçekleştirildi.

Uluslararası sermaye piyasalarında yapılan ABD Doları cinsinden 3 ayrı tahvil ihracı ile toplam 3.75 milyar dolar tutarında dış finansman sağlandı.

Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlardan toplam 2.1 milyar dolar tutarında program ve proje kredisi kullanıldı.

Nisan 2009'da İngiltere'de yapılan G-20 Liderler zirvesinde alınan kararlar kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 883.1 milyon SDR'si (Special Drawing Rights-Özel Çekme Hakkı) genel, 75.9 milyon SDR'si bir defalık özel tahsisat olmak üzere, Türkiye'ye toplam 959 milyon SDR (yaklaşık 1.5 milyar dolar) tutarında tahsisat yapıldı.