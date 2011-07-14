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Dünya

İbret olsun diye Karzai'nin korumasını sallandırdılar!

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin kardeşi Ahmet Veli Karzai’yi öldüren koruması Serdar Muhammed'in cesedi ibret için şehir merkezinde asıldı.

14 Temmuz 2011 03:00

T24- Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin kardeşi Ahmet Veli Karzai’yi öldüren koruması Serdar Muhammed'in cesedi ibret için şehir merkezinde asıldı.





Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin kardeşi Ahmet Veli Karzai’yi öldüren koruması Serdar Muhammed’in akibeti de Afganistan’da hemen her gün yaşanan dehşetin bir uzantısı şeklinde oldu.

Daily Mail’in haberine göre, kardeş Karzai’nin büyük bir törenle Kandahar’da toprağa verildiği sırada, suikastten hemen sonra öldürülen koruma Serdar Muhammed’in cesedi de boğazına ip takılarak, herkese ibret olsun diye Kandahar’daki bir binanın çatısından sallandırıldı.

Güvenlik görevlileri cesedi bu şekilde yaklaşık yarım saat sallandırdıktan sonra bulunduğu yerden alarak götürdü.

Ahmet Veli Karzai’nin yedi yıldır korumalığının yapan Muhammed’in suikasti niçin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

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