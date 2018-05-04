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İbranice yazılı kitaplar ele geçirildi

Aziz GÜVENER/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, jandarmanın TEM yolu gişelerinde durdurduğu araçta yapılan aramada, İbranice yazılan, üzerinde çeşitli sembollerin bulunduğu, kurşun levhalı ve deri kaplamalı 3 kitap ele geçirildi

04 Mayıs 2018 19:37

Aziz GÜVENER/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, jandarmanın TEM yolu gişelerinde durdurduğu araçta yapılan aramada, İbranice yazılan, üzerinde çeşitli sembollerin bulunduğu, kurşun levhalı ve deri kaplamalı 3 kitap ele geçirildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, TEM yolu Akyazı gişelerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 15 sayfadan oluşan üzerinde İbranice yazı ve semboller bulunan kurşun levhalı 2 kitap ile 22 sayfadan oluşan üzerinde İbranice yazı ve semboller bulunan 1 deri kitap ele geçirildi. Jandarma, T.D. ve A.İ.D.\'yi gözaltına aldı. Kitaplar incelenmek üzere Sakarya Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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