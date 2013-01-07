İbranice sınavını İsrail Büyükelçiliği görevlisi yapmış

Hülya Karabağlı / Ankara

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, devlete alınacak Kürtçe ve İbranice bilen mütercim ve mihmandarlık sınavını soran CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’e, “Kürtçe ve Ermenice sınavları, alanlarında uzman olan mütercimler, İbranice sınavı ise İsrail Büyükelçiliğinde görevli bir personel tarafından yapılmıştır” yanıtı verdi.

Arınç’ın soru önergesine verdiği yanıtı değerlendiren Dibek, “Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü yabancı dil sınavı ile sözleşmeli personel alacağı ile ilgili ilanda Kürtçe yabancı diller arasında sayılmıştır. Bakanlığa göre Kürtçe yabancı dildir” dedi. İbranice sınava da dikkat çeken Dibek, “ Arınç'ın yanıtında, KPDS denkliği olmayan Kürtçe ve İbranice sınavlar için konusunda uzman mütercimler sınav yapmıştır deniyor. Bu uzmanlık neye göredir? Ayrıca İbranice için ise İsrail Büyükelçiliği'nden görevli personel tarafından sınav yapılmıştır deniyor. Türkiye'de ibranice mütercim mi yok ki İsrail Büyükelçiliği'nde görevli biri sınav yapıyor”. dedi