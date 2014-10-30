İbrahimovic'ten 'Altın Top' açıklaması

Fransa'nın önde gelen kulüplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic, 23 kişilik aday listesi arasında yer aldığı FIFA Altın Top Ödülü'nü kazanma şansını az bulduğunu söyledi.

FIFA Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmesine ilişkin görüşlerini belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Aday olsam da kazanma şansım zor çünkü Dünya Kupası'nda oynamadım. Birçok harika oyuncu şampiyonada boy gösterdi ve bu nedenle benden çok daha avantajlılar" değerlendirmesinde bulundu.

Sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çabaladığını vurgulayan Ibrahimoviç, "Başarılı olursam ve futbolumu yüksek seviyede sürdürebilirsem, Altın Top'un hala hedeflerim arasında olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle her gün bu kadar çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.