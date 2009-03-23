T24 LogoT24 Logo
Spor

İbrahimovıc'i satabiliriz

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Inter'in başkanı Massimo Moratti, İbrahimovic'i satabileceklerini açıkladı.

23 Mart 2009 02:00


İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Inter'in başkanı Massimo Moratti, İbrahimovic'i satabileceklerini açıkladı.


Serie A'da dünkü Reggina maçında 2 gol atarak, toplamda 19 gole ulaşan gol kralı İbrahimovic'in maçtan sonra verdiği demeçte, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elenmenin kendisinde hayal kırıklığı yarattığını ve sezon sonu kendi geleceğini düşünüp bir karar vereceğini belirtmesi üzerine bir açıklama yapan Inter Başkanı Massimo Moratti, bu çıkışı ''karın ağrısı'' olarak niteledi. Moratti, ''Bu takımda herkesin bir değeri var. Eğer, İbrahimovic'e iyi bir teklif yapılır, o da gitmek isterse onu satabiliriz'' dedi.

Massimo Moratti, ''Bakarsınız bir gün Inter Şampiyonlar Ligi'ni kazanır. Ama o gün İbrahimovic, takımımızda olmayabilir. Hayatta her zaman istediğiniz olmuyor. Hayatınızda yaptığınız değişiklikler sonradan pişmanlıklara yol açabiliyor'' derken, yinede İbrahimovic'siz bir Inter düşünemeyeceğini sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili bir yorum da Inter'in Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'dan geldi.

Mourinho, 2003 yılında Porto'nun başındayken de buna benzer bir problemi Deco ile yaşadıklarını hatırlatarak, ''2003 yılında UEFA Kupası'nı kazanmamıza rağmen, Deco da gitmek istemişti. Fakat biz ertesi sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştık. Deco da kadrodaydı'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24