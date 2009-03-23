İbrahimovıc'i satabiliriz



İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Inter'in başkanı Massimo Moratti, İbrahimovic'i satabileceklerini açıkladı.





Serie A'da dünkü Reggina maçında 2 gol atarak, toplamda 19 gole ulaşan gol kralı İbrahimovic'in maçtan sonra verdiği demeçte, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elenmenin kendisinde hayal kırıklığı yarattığını ve sezon sonu kendi geleceğini düşünüp bir karar vereceğini belirtmesi üzerine bir açıklama yapan Inter Başkanı Massimo Moratti, bu çıkışı ''karın ağrısı'' olarak niteledi. Moratti, ''Bu takımda herkesin bir değeri var. Eğer, İbrahimovic'e iyi bir teklif yapılır, o da gitmek isterse onu satabiliriz'' dedi.



Massimo Moratti, ''Bakarsınız bir gün Inter Şampiyonlar Ligi'ni kazanır. Ama o gün İbrahimovic, takımımızda olmayabilir. Hayatta her zaman istediğiniz olmuyor. Hayatınızda yaptığınız değişiklikler sonradan pişmanlıklara yol açabiliyor'' derken, yinede İbrahimovic'siz bir Inter düşünemeyeceğini sözlerine ekledi.



Konuyla ilgili bir yorum da Inter'in Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'dan geldi.



Mourinho, 2003 yılında Porto'nun başındayken de buna benzer bir problemi Deco ile yaşadıklarını hatırlatarak, ''2003 yılında UEFA Kupası'nı kazanmamıza rağmen, Deco da gitmek istemişti. Fakat biz ertesi sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştık. Deco da kadrodaydı'' dedi.



