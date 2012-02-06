-İbrahimovic'e 3 maç "tokat" cezası ROMA (A.A) - 06.02.2012 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nde dün oynanan AC Milan-Napoli maçında rakibine tokat atan AC Milanlı Zlatan İbrahimovic'e, 3 maç ceza verildi. Serie A'nın 22. hafta karşılaşmasında 64. dakikada Napolili ve Milanlı oyuncular arasında çıkan tartışma sırasında konuk ekipten Salvatore Aranica'ya tokat attığı için doğrudan kırmızı kart görerek, oyun dışı kalan İsveçli golcünün cezası belli oldu. Disiplin kurulu, İbrahimovic'e 3 maç men cezası verirken golcü oyuncunun, Udinese, Cesena ve ligin kaderini tayin edebilecek Juventus maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi. AC Milan'ın cezaya itiraz edeceği öğrenildi. Kırmızı-siyahlı takım, 22 maçta aldığı 13 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgiyle, 44 puan toplarken, maç eksiği bulunan lider Juventus'un 1 puan gerisinde bulunuyor.