T24 LogoT24 Logo
Spor

İbrahimovic'e 3 maç "tokat" cezası  ROMA (A.A)

06 Şubat 2012 23:40

-İbrahimovic'e 3 maç "tokat" cezası  ROMA (A.A) - 06.02.2012 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nde dün oynanan AC Milan-Napoli maçında rakibine tokat atan AC Milanlı Zlatan İbrahimovic'e, 3 maç ceza verildi. Serie A'nın 22. hafta karşılaşmasında 64. dakikada Napolili ve Milanlı oyuncular arasında çıkan tartışma sırasında konuk ekipten Salvatore Aranica'ya tokat attığı için doğrudan kırmızı kart görerek, oyun dışı kalan İsveçli golcünün cezası belli oldu.  Disiplin kurulu, İbrahimovic'e 3 maç men cezası verirken golcü oyuncunun, Udinese, Cesena ve ligin kaderini tayin edebilecek Juventus maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi. AC Milan'ın cezaya itiraz edeceği öğrenildi. Kırmızı-siyahlı takım, 22 maçta aldığı 13 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgiyle, 44 puan toplarken, maç eksiği bulunan lider Juventus'un 1 puan gerisinde bulunuyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24