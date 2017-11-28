Ibrahimovic Türkiye'de burun ameliyatı olacak

Fanatik'in haberine göre, Zlatan İbrahimovic, Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor. Çünkü Manchester United’ın 36 yaşındaki forvetin burnu ile ilgili sıkıntısı var. Zlatan yüzündeki en karakteristik bölgelerden biri olan burnunundan operasyon geçirmke istiyor. Zlatan'ın tavsiyeler üzerine İstanbul'da bir klinikte operasyon geçirmeye karar verdiği belirtildi.

Estetik ameliyat olmayı planlayan Zlatan’ın bu konudaki en büyük referansı ise yakın arkadaşı Erkan Zengin. 1. Ligde Eskişehirspor formasını terleten ve İsveç Milli Takımı'nda defalarca İbrahimovic ile birlikte oynayan Erkan, 2 sene önce burnundan operasyon geçirmişti.