Ibrahimovic, Türkiye maçında oynamayacak

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye ile 24 Mart Perşembe günü Antalya'da yapacakları özel maçın kadrosunda yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in olmayacağını açıkladı

Sputnik’in haberine göre, Stockholm'deki Fredens Arena'da yapılan antrenmandan sonra basın toplantısı düzenleyen Hamren, Türkiye'ye gitmekten korkmadığını belirterek, "Ibrahimovic Türkiye'ye götürülmeyecek. Bu kararın terörle ilgisi yok. Ibrahimovic üst üste maç oynadığı için biraz yorgun ve Türkiye maçı için kendisine izin verdik. Fransa'da Ibrahimovic'e ihtiyacımız var. Ibrahimovic şu anda süper bir forma ulaştı. O formunu koruması için zaman zaman izin vererek dinlendireceğiz'' diye konuştu.

İsveçli gazetecilerin Türkiye'deki terör olaylarıyla ilgili soruları üzerine Hamren, ''Benim işim futbol. Türkiye'nin futboluna da yakın ilgi duyuyorum. Siyasetle işim olmaz. Perşembe günü Türkiye maçında sahada olacağız. Milli takım yetkilileri Türk yetkililerle sık sık güvenlik konularını konuşuyorlar. Şu anda bir sorun yok'' dedi.