İbrahimoviç'ten 'önlemlere uyun' çağrısı: "Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma"

Koronavirüs'ü yenen Milan'ın yıldız forveti Zlatan İbrahimoviç, insanlara Koronavirüs önlemlerine uymaları için çağrıda bulundu.

Lombardy Bölge Yönetimi tarafından hazırlanan bir videoda konuşan İbrahimoviç maske takarak, "Virüs bana meydan okudu ve onu yendim. Ancak sen Zlatan değilsin. Virüse meydan okuma" dedi.

Videonun devamında Ibrahimoviç, "Kafanı kullan, kurallara uy. Her zaman sosyal mesafe uygula ve maske tak. Biz kazanacağız" çağrısında bulundu.

39 yaşındaki yıldız Eylül ayında Koronavirüs'e yakalanmış ve atlattıktan sonra yeşil sahalara dönmüştü.