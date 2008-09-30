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Spor

İbrahimovic şokta!

Milano derbisinden boynu bükük ayrılan Ibrahimovic maç boyunca daha iyi oynayan taraf olmalarına rağmen ofsayttan yedikleri bir gole boyun eğdiklerini belirterek, sezon sonunda şampiyon olacaklarını iddi

30 Eylül 2008 03:00


Son maçta Milano derbisinden boynu bükük ayrılan Ibrahimovic maç boyunca daha iyi oynayan taraf olmalarına rağmen ofsayttan yedikleri bir gole boyun eğdiklerini belirterek, sezon sonunda şampiyon olacaklarını iddia etti.

San Siro'da oynanan Milano derbisinde Inter, 36. dakikada Ronaldinho'nun attığı gole cevap veremeyince sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Maç bitiminde Interli oyuncular yedikleri golün ofsayt olduğunu iddia etselerde, tekrarlarda belirgin bir şekilde görüldü ki Inter'in hırçın çocuğu Materazzi ofsayt bozarak golün nizami olmasına neden oldu.

Golün ofsayt olduğu konusunda maç sonunda isyan eden Zlatan Ibrahimovic kendisine uzatılan mikrofonlara şunları dedi: "Maç boyunca iyi oynayan taraf bizdik, ancak bir türlü gol atamadık. Ayrıca yediğimiz gol de ofsayttı. Bana kalırsa galibiyeti hakeden bizdik. Bu nedenle bu derbide aldığımız yenilgiyi sindiremiyorum. Futbolda bazen böyle şeyler olabiliyor. Siz daha iyi oynadığınız halde rakibiniz sizi yenip üç puanı alabiliyor. Şu anda sadece bir maç kaybettik. O nedenle çok da büyütülecek birşey yok. Eminim ki bu maçtaki performansımızı tüm sezona yansıtırsak, ligi en önde bitiririz."

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