Ibrahimovic, Ronaldo'nun golünü beğenmedi: Ben 40 metreden İngiltere'ye attım

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında Real Madrid deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi. Maça Ronaldo'nun attığı muhteşem gol damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu unvanına sahip Ronaldo (toplam 119 gol), bu maçta da fileleri havalandırarak organizasyonda üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

Ancak yeni transfer olduğu Los Angeles Galaxy'de ilk maçına çıkan Ibrahimovic, Ronaldo'nun attığı golü hoş karşılamadı.

O Jogo'da yer alan habere göre Ronaldo'nun golünü değerlendiren Ibrahimovic "Güzel bir goldü ama ben aynısını 40 metreden İngiltere kalesine atmıştım" dedi.

İşte Ibrahimovic'in golü: