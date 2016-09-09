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Spor

İbrahimovic: PSG'ye dair özlediğim tek şey maaş

İbrahimovic United'ta haftalık 260 bin Euro kazanıyor

09 Eylül 2016 22:01

İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic,  Fransız televizyon kanalına verdiği röportajda eski takımı Paris Saint-Germain'e dair özlediği tek şeyin maaşı olduğunu söyledi.

Premier Lig'de ilk derbi maçına çıkmaya hazırlanan Zlatan Ibrahimovic, Manchester United ile Manchester City karşılaşması öncesinde bir Fransız televizyon kanalına röportaj verdi.

Yeni takımında mutlu olduğunu dile getiren İsveçli yıldız, eski takımı Paris Saint-Germain'e dair özlediği tek şeyin maaşı olduğunu ifade etti.

Ne Paris Saint-Germain ne de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic'in yıllık ücretiyle ilgili resmi bir açıklama yapmasa da Fransız ekibinde haftalık 290 bin euro kazanan Ibrahimovic'in United'da 30 bin euro daha düşük bir maaş aldığı öne sürülüyor. 

NTV'nin haberine göre, 4 yıl boyunca formasını giydiği Paris Saint-Germain'e "Kulüp tarihinin en golcü oyuncusu" olarak veda eden Ibrahimovic, daha önce Inter'de birlikte çalıştığı Mourinho ile United'da yeniden buluşmanın da mutluluğunu yaşıyor.

 

Morinho pişmanlığı



Portekizli teknik adamı bir dahi olarak değerlendiren İsveçli hücum oyuncusu, "Oyuna dair her şeyi biliyor. Hayatım boyunca yaşadığım çok fazla pişmanlık olmasa da Mourinho ile neden daha fazla çalışmadığımı bazen sorguluyorum. United'dan transfer teklifi geldiğinde Mourinho'yu da düşünerek kararımı kolayca verdim" ifadelerini kullandı

 

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