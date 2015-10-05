İbrahimovic Paris Saint Germain tarihine geçti

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint Germain'de forma giyen İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic, ligdeki Marsilya maçında filelere gönderdiği 2 golle, takımının tarihine geçti.
Ligue 1'in 9. haftasında namağlup lider Paris Saint Germain, kötü günler geçiren Marsilya'yı konuk etti.
Misafir takım Marsilya 30. dakikada Batshuayi'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip Ibrahimovic'in 41 ve 44. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Marsilya Barrada ile penaltı vuruşundan yararlanamazken, maç ilk yarıda atılan gollerle 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Paris Saint Germain'e 2012-2013 sezonunda transfer olan ve başkent ekibindeki 4. sezonunu geçiren Ibrahimovic, attığı 2. golle 110 gole ulaştı.
İsveçli futbolcu, 109 golle Portekizli Pedro Pauleta'nın elinde bulunan Paris Saint Germain formasıyla en fazla gol atan futbolcu unvanını ele geçirdi.
Pauleta, 2003 - 2009 yılları araısnda Paris ekibinin formasını giymişti.