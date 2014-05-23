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Spor

Ibrahimovic ölümsüzleştirilecek

Paris'te balmumu heykellerin sergilendiği Musee Grevin yetkililerince, Pele'den sonra müzede yer alan 2. yıldız olması için İbrahimoviç'e bir takım ölçümler yapıldı

23 Mayıs 2014 08:16

Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain formasıyla şampiyonluğa ve gol krallığına ulaşan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'i ölümsüzleştirmek için bir çalışma yapıldı.

Başkent Paris'te balmumu heykellerin sergilendiği Musee Grevin yetkilileriyle bir araya gelen yıldız oyuncuya, Pele'den sonra müzede yer alan 2. yıldız olması için bir takım ölçümler yapıldı.

Dünyaca ünlü Madame Tussauds Müzesi'nin Fransız versiyonu olan Musee Grevin'de, tanınmış 300'den fazla ünlü ismin balmumu heykeli sergileniyor.

Heykelin hazırlanması için yaklaşık 2 saat süreyle üzerinde çalışmalar yapılan Ibrahimovic, fantastik bir gün yaşadığını, müzede yer almaktan büyük onur duyacağını ifade etti.

Müzenin müdürü Beatrice de Reynies, ilk olarak yıldız oyuncu ile ilgili verileri alarak ölçüm ve taramalar yaptıklarını, yaklaşık 6 ay sürecek bir çalışma sonrası Zlatan'ın heykelinin tam olarak hazır olacağını açıkladı.

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