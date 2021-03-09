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Spor

Ibrahimovic milli takıma dönüyor

39 yaşındaki yıldız, 2016 yılında milli takımı bıraktığını açıklamıştı

09 Mart 2021 18:30

İsveç Milli Takımı teknik direktörü Janne Andersson, gelecek hafta açıklanacak kadroda, 2016 yılından beri milli takım forması giymeyen Zlatan Ibrahimovic'in de yer alacağını açıkladı.

Zlatan IbrahimovicJanne Anderssonİsveçİsveç Milli Takımı
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