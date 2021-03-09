Ibrahimovic milli takıma dönüyor

İtalyan ekibi Milan'da forma giyen 39 yaşındaki yıldız Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'na geri dönüyor.

Teknik Direktör Janne Andersson, yıldız golcü ile Milano'da görüştü. Andersson, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Takımı hazırlıyorum. Kimin oynayacağına karar vermem lazım ama Zlatan ile İtalya'daki görüşmemizde takıma katılmak istemediğini söyleseydi ya da ben onu kadroya almamaya karar verseydim şimdi bunu öğrenmiş olurdunuz" ifadelerini kullandı.

2016 senesinden beri İsveç Milli Takımı formasını giymeyen, milli forma altında şimdiye dek 116 maçta 62 gol kaydeden Ibrahimovic ise, "Teknik direktörümüz Janne Andersson bana ilk on birde yer verirse elimden geleni yapacağım" dedi.

İsveç Milli Takımı, ay sonunda Kosova ve Gürcistan ile karşılaşacak.

39 yaşındaki futbolcu bu sezon Milan formasıyla İtalya Serie A'da 14 maçta görev aldı ve 14 gol kaydetti. (İHA)