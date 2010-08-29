-İBRAHİMOVİC MİLAN'DA FLORANSA (A.A) - 29.08.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AC Milan, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Boşnak asıllı İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic'i kadrosuna kattı. AC Milan resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, transfer döneminin başından bu yana ilgilendiği 29 yaşındaki İsveçli golcünün 2010-2011 sezonu için 1 yıllığına kiralandığı belirtilirken, oyuncuyu 1 sezon sonra satın alma opsiyonunun 24 milyon avroya İtalyan ekibine verildiği ifade edildi. Kırmızı-siyahlı kulübün asbaşkanı Adriano Galliani de İbrahimovic'i 1 yıllığına kiralama ve ardından da 24 milyon avro karşışılığında satın alma konusunda anlaştıklarını bildirerek, transferi ilk duyuran isim oldu. İsveçli golcü futbolcunun Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçeceği ve daha sonra kendisini AC Milan'a bağlayacak sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. ''Sky-Sport'' televizyonuna konuşan İbrahimovic, transferin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''AC Milan'ı seçtim. Çünkü AC Milan, dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Ronaldinho ve Pato ile birlikte çok fantastik bir hücum hattı olacak. Umarım, Milan taraftarları stada gittiklerinde iyi vakit geçirirler. Inter taraftarları için bir şey söyleyemem. Onların halen beni düşündüğünü sanmıyorum. Zaten onlar her şeyi kazandı. Şu anda Milan'a odaklanmış durumdayım. Bu formayla her şeyi kazanmak istiyorum'' dedi. Transferin gerçekleşmesiyle İbrahimovic bir sezon aradan sonra tekrar İtalya'ya dönüş yaptı. Yıldız futbolcu, daha önce 2 sezon Juventus (2004-2006), 3 sezon da FC Inter (2006-2009) forması giymişti. İbrahimovic'in Barcelona'dan ayrılmasının nedeni olarak teknik direktör Joseph Guardiola ile yaşadığı sorunlar gösteriliyordu.