Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi ve MLS ilişkisi hakkında şimdiden fikir sahibi.

Geçtiğimiz aylarda MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic, David Beckham'ın Lionel Messi'yi kurduğu MLS takımı Inter Miami'nin kadrosuna katmak istediğini açıklamasının ardından, Messi'ye MLS'i övdü.

Ibrahimovic, "Messi, kesinlikle MLS'e gelmeli. Buradaki herhangi bir takıma, hiç vakit kaybetmeden uyum sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

31 yaşındaki Lionel Messi'nin Barcelona ile olan kontratı 2021 yılında sona erecek.