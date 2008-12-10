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Spor

Ibrahimovic insansa...

10 Aralık 2008 02:00

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçta Inter Milan, Lazio'yu deplasmanda 3-0 mağlup ederek Serie A'da liderliğini korurken maçın yıldızlarından biri yine Zlatan Ibrahimovic'ti.

İbrahimovic'ten müthiş pas - VİDEO

Mücadelede takımının 3. golüne imza atan İsveçli süper yıldızın 27. dakikada yaptığı bir hareket vardı ki şimdiden gelecek 10 yıl içerisindeki bütün futbol jeneriklerindeki yerini aldı. İşte Jose Mourinho'nun Milano'ya ayak basmasıyla kendine gelen Ibrahimovic'in Lazio maçında Stankovic'e attığı ilginç ve şık pas.

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