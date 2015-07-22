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Spor

Ibrahimovic: Geleceğim menajerim Mino Raiola'nın ellerinde!

Zlatan Ibrahimovic, trasferine ilişkin soruları yanıtladı

22 Temmuz 2015 18:10

Paris Sant Germain'in yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Fiorentina maçının ardından kendisine yöneltilen transfer sorusunu cevapladı.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Fiorentina'yı 4-2 mağlup eden Paris Saint Germain'de yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadelede bir gol atan İsveçli yıldız, yeni sezon öncesi önemli bir sınav verdiklerini belirtirken, hazırlık maçlarına büyük bir ciddiyetle çıktıklarını söyledi.

"Kendini gelecek sezonda PSG'den başka bir takımda görüyor musun? sorusu üzerine 33 yaşındaki futbolcu, "Geleceğim, menajerim Mino Raiola'nın ellerinde" yanıtı ile transfere açık kapı bıraktı.

Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, yıldız golcünün geleceğiyle ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamada, "PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye Milan'ın 7 milyon Euro'luk teklifi soruldu ve başkan 'hayır' cevabını verdi. PSG, Ibrahimovic'i satmayacak" ifadelerini kullanmıştı.a

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