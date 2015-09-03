Ibrahimovic, Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer iddiaları için ne dedi?

Paris Saint-Germain'in (PSG) İsveçli yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan aldığı öne sürülen transfer tekliflerinin kendisini onurlandırdığını söyledi.

Milli takım kampı için İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Ibrahimovic, son antrenmanın ardından basın toplantısı düzenledi.



Ibrahimovic, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer teklifi alıp almadığı yönünde gelen soruya, “Gelen transfer tekliflerinden anlaşıldığı gibi bana dünyanın dört bir yanındaki kulüplerden ilgi var. Gösterilen ilgiyi çok memnuniyetle karşıladım. Gelen transfer teklifleri beni son derece onurlandırıyor" ifadelerini kullandı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Milan'ın yaptığı teklif hakkında da açıklamada bulunan 33 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinin kendisini çok istediğini ama menajeriyle anlaşamadıkları için görüşmelerin kesildiğini belirtti.



Transfer görüşmelerini menajerinin yürüttüğünü ve bu konuda kendisiyle görüşmenin daha uygun olacağını kaydeden İsveçli golcü, şu an Paris'te ailesiyle mutlu olduğunu ama geleceğin ne getireceğini bilemeyeceğini de ifade etti.



Sakatlığının tamamen geçtiğini de aktaran Ibrahimovic, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 5 Eylül'de deplasmanda Rusya, 8 Eylül'de ise sahasında Avusturya ile oynayacağı maçlarda sahadaki yerini alacağını sözlerine ekledi.