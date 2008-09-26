Ibrahimovic çok rahat



Inter santraforu Zlatan Ibrahimovic, hafta sonu oynanacak olan Milano derbisini iple çekiyor.

Serie A'ya hızlı giren Inter, Lecce karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle tekrar zirveye yükseldi.



Şimdi gözler hafta sonu oynanacak Milano derbisine çevrilirken, İsveçli oyuncu bu maç için sabırsızlanıyor.



"Milan maçıyla birlikte kafamızı toparlamalıyız" diyen Ibrahimovic, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ligde ilk sıradayız. Pazar günü güzel bir derbi olacağını düşünüyorum. Biz kazanmak için orada olacağız ve bunun için gereken her şeyi yapmaya hazırız"



Lige çok kötü giren Milan da son iki maçını kazanarak toparlandı ve form tuttu. Bu maçı da kazanarak zirve yarışında var olmak isteyecekleri kesin.



Lacivert siyahlı ekip, Lecce karşısında zorlanmasına rağmen kilidi Cruz'un golüyle açtı. Zorlanmalarının sebebi akıllarının Milan maçında olması olabilir.



