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Spor

Ibrahimovic bilimsel araştırma konusu oluyor

İngiliz ekibi Manchester United'ın golcü futbolcusu Zlatan Ibrahimovic bu kez doktorlarını şaşırttı

11 Mayıs 2017 22:11

İsveçli golcü, ilerleyen yaşına rağmen fiziki anlamda aşırı sağlıklı ve güçlü olması nedeniyle doktorların ilgisini çekti. Ibrahimovic'i ameliyat eden doktoru, "dizleri hayatımda hiç kimsede görmediğim kadar güçlü" dedi.

İngiliz ekibi Manchester United'ın golcü futbolcusu Zlatan Ibrahimovic bu kez doktorlarını şaşırttı.

Anderlecht maçında dizinden sakatlanan ve sezonu kapatan İsveçli golcü geçen hafta ameliyata alındı.

Diz ve bağlar konusunda dünyanın sayılı enstitülerinden biri olarak gösterilen Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Ibrahimoviç'in doktorları 35 yaşındaki oyuncunun oldukça güçlü olduğunu ifade etti. 

20 yıla yaklaşan kariyerinde hiçbir futbolcunun bu kadar güçlü ve sağlıklı olmasının mümkün olmadığını ifade eden doktorlar Ibrahimoviç üzerinde araştırma yapmak istediklerini belirtti.

Başarılı futbolcunun kariyerini sonlandırdıktan sonra hastaneye gidip bu sefer bilimsel araştırmalar için bıçak altına yatacağı ifade edildi.

Sakatlandıktan sonra Ibrahimoviç, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, daha güçlü olarak sahalara döneceğini belirtmişti.

 

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IbrahimovicManchester Unitedsahalara dönüyorbilimsel araştırma

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