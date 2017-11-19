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Spor

Ibrahimovic: Aslanların iyileşme süreci insanlara göre farklıdır

Uzun sakatlık döneminin ardından sahalara dönen Ibrahimovic, yine ego dolu bir açıklama yaptı

19 Kasım 2017 19:38

Manchester United'ın nisan ayında Anderlecht ile oynadığı maçta çapraz diz bağları koptuktan sonra geçtiğimiz gün Newcastle United maçıyla birlikte sahalara dönen Zlatan Ibrahimovic, yaşının sakatlık süresine etki edip etmediği sorulunca, ''aslanların iyileşme süreci insanlara göre farklıdır'' cevabını verdi.

Futbolunun yanı sıra yüksek egolu karakteriyle de ayrı bir hayran kitlesi yaratan İsveçli futbolcu, 35 yaşında olduğu hatırlatılarak yaşadığı ağır sakatlığın tedavisi sırasında sahalara dönmesi konusunda şüphe yaşayıp yaşamadığı soruldu.

Yeniden futbol oynayacağına her zaman emin olduğunu söyleyen Ibrahimovic, "Geri döneceğimi biliyordum ve bundan endişe duymamı gerektiren hiçbir şey yoktu. Çünkü aslanların iyileşme süreci insanlara göre farklıdır." sözleriyle kendisine duyduğu güveni ortaya koydu.

Newcastle United maçının 77. dakikasında Anthony Martial yerine oyuna dahil olarak bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada süre alan Zlatan Ibrahimovic'in, geçtiğimiz yıl veda ettiğini açıkladığı İsveç Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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