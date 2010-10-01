-İBRAHİM YAZICI'YA YANLIŞ GÖZALTI BURSA (A.A) - 01.10.2010 - Bursasqor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Öztürk Yazıcı, Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili, ''Operasyon çerçevesinde ifadesine başvurulan kulüp başkanımız İbrahim Yazıcı'nın, gerçekte adı geçen kişi olmadığını öğrendik'' dedi. Öztürk Yazıcı yaptığı açıklamada, isim benzerliği iddiasının araştırıldığını dile getirerek, ''Bununla ilgili ticaret ve sanayi odası ile ticaret sicilinden gerekli evrakların incelemeleri yapılıyor. Kısa süre sonra gerçek ortaya çıkacaktır'' diye konuştu.