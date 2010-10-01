-''İBRAHİM YAZICI'NIN BİLGİSİNE BAŞVURULACAK'' BURSA (A.A) - 01.10.2010 - Bursaspor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi avukat Öztürk Yazıcı, Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı'nın gözaltına alınmasına ilişkin, ''İbrahim beyin, bir soruşturma çerçevesinde görgüsüne ve bilgisine başvurulacak'' dedi. Yazıcı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İbrahim Yazıcı'nın ifade vermesi sırasında kendisinin de hazır bulunacağını söyledi. ''İbrahim beyin, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde görgüsüne ve bilgisine başvurulacak'' diyen Yazıcı, şöyle konuştu: ''İbrahim beyin, bir ihaleye fesat karıştırılması olayıyla ilgili olarak ifadesine başvurulmak istendi. Bu nedenle, kendi otomobili ve şoförüyle beraber buraya geldi. Şu anda ifadesine başvuruluyor. Bu olay kesinlikle gözaltı değildir. Sadece konuyla ilgili yürütülen soruşturmada İbrahim beyin, telefon görüşmeleriyle ilgili ifadesine başvurulmadır. Sanıyorum, ifadesinin alınmasının ardından kendisi buradan ayrılacak. Yine gerekli açıklamayı kendisi yapacaktır.''