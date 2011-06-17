-İBRAHİM YAZICI TESLİM OLDU BURSA (A.A) - 17.06.2011 - Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı, emniyete geldi. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen Yazıcı, herhangi bir açıklama yapmadı. ''Usulsüzlük ve zimmete para geçirme'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer, Bursaspor İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, Bursaspor TV Genel Müdürü Mehmet Gerçeksi, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı, kulüp avukatı Jale Demir ve muhasebeci Sema Çavuşoğlu, dün gözaltına alınmıştı. Bu arada, eski yönetici Osman Çelik hakkında da yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.