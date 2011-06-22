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İbrahim Yazıcı serbest bırakıldı

Bursaspor'la ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edilen Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararın

22 Haziran 2011 03:00

T24 - Bursaspor'la ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edilen Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararının ardından serbest bırakıldı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararının ardından, cezaevi görevlileri, Yazıcı'nın tahliye
evrakını Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. İbrahim Yazıcı, evraka imzayı burada attıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Çıkışta, Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ferruh Nayman ve bazı yöneticiler, oğlu Serkan Yazıcı ve yakınları tarafından karşılanan İbrahim Yazıcı'nın bitkin olduğu gözlendi.

Gazetecilerin ''Açıklama yapacak mısınız?'' sorusunu yanıtsız bırakan Yazıcı, ''büyük başkan'' diye tempo tutarak kendisini alkışlayanlara el salladıktan sonra aracına binerek uzaklaştı.

''Suç işlemek için örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, resmi evrakta sahtecilik, soruşturma gizliliğini ihlal, güveni kötüye kullanma ve mal varlığını bildirmeme'' suçlarından İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, eski ikinci başkan Osman Çelik, Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer ile birlikte tutuklanan Yazıcı, adliyeden Bursa E Tipi Kapalı Cezaevine götürülmüştü. Yazıcı, rahatsızlığı nedeniyle buraya girişinin yapılmasının ardından hastaneye sevk edilmişti.

Bursaspor'la ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı, İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, Kulüp Genel Müdürü Osman Nuri Biçer ve eski ikinci başkan Osman Çelik'in tahliyelerine yönelik talep Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, Özkıyıcı, Biçer ve Çelik serbest bırakılmıştı.

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