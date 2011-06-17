-İBRAHİM YAZICI HASTANEDE BURSA (A.A) - 17.06.2011 - Bursaspor ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı'nın tansiyonunun yükseldiği, bu nedenle hastanede müşahede altında tutulduğu, savcılık ifadesinin gerekirse doktor kontrolünde alınacağı öğrenildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve muayene için Çekirge Devlet Hastanesine götürülen Yazıcı'nın tansiyonunun yükseldiği ve burada müşahede altında tutulduğu belirtildi. Yazıcı'nın savcılık ifadesinin gerekirse doktor kontrolünde alınacağı öğrenildi.