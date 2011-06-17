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Spor

İBRAHİM YAZICI GÖZALTINDA   BURSA (A.A)

17 Haziran 2011 14:11

-İBRAHİM YAZICI GÖZALTINDA   BURSA (A.A) - 17.06.2011 - Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ve hakkında yakalama kararı bulunan Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Saltan gözaltına alındı.  ''Usulsüzlük ve zimmete para geçirme'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, dün gözaltına alınan Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer, Bursaspor İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, Bursaspor TV Genel Müdürü Mehmet Gerçeksi, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı, kulüp avukatı Jale Demir ve muhasebeci Sema Çavuşoğlu ise ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, eski yönetici Osman Çelik hakkında da yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

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