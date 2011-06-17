-İBRAHİM YAZICI ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ BURSA (A.A) - 17.06.2011 - Bursaspor ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı, müşahede altında tutulduğu hastaneden ambulansla adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulan Yazıcı, buradaki işlemlerinin ardından hastanenin arka kapısına yanaşan bir ambulansa bindirilerek adliye sarayına götürüldü. Yazıcı'nın ambulansa bindirilişi sırasında gazetecilerin görüntü almaması için beyaz örtü ile perdeleme yapıldı. Bu arada Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı'nın oğlu Serkan Yazıcı ile birlikte adliye sarayına geldi.