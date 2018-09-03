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Spor

İbrahim Üzülmez'in istifası istendi

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: "Hocamıza görev değişikliğinin kulübün yararına olacağını ilettik" RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor yönetim kurulu, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in istifasını istedi

03 Eylül 2018 21:30

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: \"Hocamıza görev değişikliğinin kulübün yararına olacağını ilettik\"

RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor yönetim kurulu, teknik direktör İbrahim Üzülmez\'in istifasını istedi.
Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında oynanan maçta uzatma dakikalarında yediği 2 golle Antalyaspor\'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor\'da yönetim teknik direktör değişikliği kararı aldı. Yönetim kurulu, teknik direktör İbrahim Üzülmez\'in istifasını istedi. Üzülmez\'in istifasını yönetime sunması ve Karadeniz ekibi ile yollarını ayırması bekleniyor.
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Alınan kötü sonuçlar üzerine kulübün önünün açılması adına bugün hocamızla bir araya geldik. Kendisine görev değişikliğinin kulübün yararına olacağını ilettik. Yarın kendisi bize dönüş yapacak ve biz de bunun üzerine resmi bir açıklama yayınlayacağız\" ifadelerini kullandı.

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