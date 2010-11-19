-İBRAHİM ÜZÜLMEZ: BİZE YAKIŞMIYOR İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Beşiktaş'ta takım kaptanı İbrahim Üzülmez, puan cetvelindeki durumunun kendilerine yakışmadığını belirterek, ''Herkesin kendine çeki düzen vermesi gerekiyor'' dedi. İbrahim Üzülmez, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, son dönemde istedikleri sonuçları alamadıklarını ve arzuladıkları konumda olmadıklarını belirtti. Bu durumun kendilerine yakışmadığını kaydeden deneyimli futbolcu, ''İyi bir takımız. İyi takım olduğumuzu 1 ay önceye kadar oynadığımız futbolla da gösteriyorduk. Son dönemlerde istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Herkesin kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Beşiktaş'ın hedefi zirve ve şampiyonluktur'' diye konuştu. Puan kayıplarının yalnızca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Quaresma ve Guti'nin yokluğuna bağlanmaması gerektiğini kaydeden İbrahim Üzülmez, ''Takımda 7-8 oyuncu sakatlık yaşadı. Bu da dezavantaj oluşturdu. Quaresma ve Guti'nin olmaması kaybettiğimiz maçlarda etkili olmuştur. Quaresma ve Guti'nin olması camiaya olduğu kadar takıma da güven veriyor'' dedi. İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'ın oyun anlayışını sahaya yansıtıp saha ve seyirci avantajıyla Konyaspor karşısında mutlaka 3 puanı alacağına inandığını da söyledi. -''MİLLİ GÖREVDEN KAÇMAM'' - Fizik olarak iyi olduğunu ve milli maçlarda şans verilmesi halinde oynayabileceğini kaydeden İbrahim Üzülmez, ''Ancak milli takım teknik heyeti şu an farklı bir kadro seçimi içine girdi. Bana ihtiyaç olursa ay-yıldızlı formayı giymek benim için her zaman onurdur, şereftir. Görevden kaçmam. Seve seve kadroya girerim'' dedi. -''DERBİDE BİZİM NE YAPACAĞIMIZ ÖNEMLİ'' - İbrahim Üzülmez, Konyaspor maçının ardından Galatasaray ile yapacakları derbi maça da değinerek, ''Galatasaray maçı zor bir maç olacak. Rakibimize saygı duyuyoruz ama rakipten ziyade bizim ne yapacağımız önemli. Galatasaray derbisinde istediğimiz oyun anlayışını sahaya yansıtıp istediğimiz sonuçla dönmek istiyoruz'' dedi.