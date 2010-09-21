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Spor

İBRAHİM TORAMAN'DAN GAZETECİYE TEPKİ İSTANBUL (A.A)

21 Eylül 2010 16:17

-İBRAHİM TORAMAN'DAN GAZETECİYE TEPKİ İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - Ligde Fenerbahçe derbisinde rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, hafta sonunda Medical Park Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı. İbrahim Toraman, antrenmanın ardından hakkında çıkan haber nedeniyle bir basın mensubuna tepki gösterdi.  Fenerbahçe derbisinin ardından dünü izinli geçiren siyah-beyazlılar, basına açık olarak 45 dakika süren antrenman yaptı. Tedavilerine devam edilen Tomas Sivok, Hakan Arıkan, Ekrem Dağ ve Erhan Güven'in katılmadığı antrenmanda, Matteo Ferrari takımdan ayrı çalıştı. Transfer olduktan sonra sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Fatih Tekke, bugünkü çalışmada ilk kez takımla birlikte antrenman yaptı. Antrenmanda takım halinde yürüyüş ve hafif tempo koşular yapan oyuncular, daha sonra ısınma hareketleri yaparak çalışmayı tamamladı. Bazı oyuncular ise antrenmanın ardından salonda kuvvet çalışması yaptı. Beşiktaş, yarın saat 10.30'da basına açık olarak yapacağı antrenmanla Medical Park Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. -TORAMAN'DAN BASIN MENSUBUNA TEPKİ- İbrahim Toraman, antrenmanın ardından hakkında çıkan haber nedeniyle bir basın mensubuna tepki gösterdi.  Antrenman bittikten sonra tesislere gitmek yerine hakkında haber yazan basın mensubunun bulunduğu yere gelen İbrahim, sert ifadeler kullandı. Haberin doğru olmadığını öne süren İbrahim Toraman'ı kulüp menajeri Tuncay Yanık sakinleştirdi.  Toraman daha sonra sinirli şekilde tesislere girdi. 

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