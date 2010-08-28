-İBRAHİM TORAMAN KADRODA İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı 3. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak çalıştı. Antrenmana, tedavisine devam edilen Sivok ve izinli Aurelio'nun katılmadığı, Hakan Arıkan ve Rıdvan Şimşek'in ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi. Teknik direktör Schuster, 18 kişilik maç kadrosuna yabancı kontenjanı nedeniyle Ferrari'yi almazken, sakatlıktan kurtulan İbrahim Toraman'ı dahil etti. Kafilede ayrıca, sakatlıkları süren Hakan Arıkan ve Rıdvan Şimşek'in yanı sıra izinli olan yeni transfer Aurelio ile Erhan Güven, Uğur İnceman ve Yusuf Şimşek de bulunmuyor. Öğleden sonra karayolu ile Karabük'e gidecek Beşiktaş'ta 18 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor: Rüştü Reçber, Cenk Gönen, İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, Zapotocny, Ernst, Quaresma, Ekrem Dağ, Ersan Adem Gülüm, Tabata, Bobo, İsmail Köybaşı, Hilbert, Nobre, Guti, Necip Uysal, Holosko, Nihat Kahveci. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Tolga Özkalfa yönetecek.