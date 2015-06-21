İbrahim Toraman futbola veda etti

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ancak geçen sene Sivasspor'a kiralanan İbrahim Toraman, Beşiktaş'la yollarını ayırdığını açıkladı. Takımdan bir personelin kendisini arayarak, kamp kadrosunda olmadığını söyleyen Toraman, "Beşiktaş’ta oynamayacaksam bu saatten sonra futbol oynamanın da pek bir manası yok" sözleriyle futbol hayatını da sonlandırdığını söyledi.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Toraman, 3 yıldır oyalandığını ve çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyledi. Başkan Fikret Orman ve mevcut yönetime hakkını helal etmediğini söyleyen Toraman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş forması giydiğim ve bu büyük camianın mensubu olduğum 10 yıl boyunca büyük bir gurur duydum ve hala duyuyorum. Beşiktaşlılık duruşu ile her türlü zorluğa göğüs germiş, hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış ve gerek saha içinde gerekse de saha dışında takımımı en iyi şekilde temsil etmeye gayret etmiş bir futbolcuyum.

Son 3 yılda sıkıntılı bir süreçten geçtim.Takımımı sahiplenme adına, bir takım kaptanının yapması gereken tüm sorumlulukları yerine getirip bilinçli davrandığım için bunun bedelini çok ağır ödedim.

Bu 3 yıl içinde bir Beşiktaşlı’ya yakışır şekilde sabırlı ve metanetli davrandım. Yöneticilerle defalarca konuşmama rağmen bir türlü çözüm üretilmedi ve sürekli oyalandım. Takımım zarar görmesin diye hep sükûnetimi korudum. Hep kol kırıldı yen içinde kaldı. Yine öyle olacak. Ancak uğradım haksızlığı ilk ve son kez dile getirmeden edemeyeceğim.

Beni dün bir kulüp personeli arayarak, “Hoca seni çok seviyor. Ancak elindeki kadronun yeterli olduğunu düşünüyor. Kamp kadrosunda yoksun. Benden kulüp adına sana teşekkür etmem istendi” dedi. 10 yılını bu kulübe vermiş,kaptanlık yapmış bir futbolcuya görülen saygı bu maalesef! Başkanı geçtim, herhangi bir yönetici de mi arayamazdı! Sadece bir kulüp personeli ile bana veda ediliyor! Futbolu çok iyi bildiklerini zanneden bu yönetim zihniyetiyle başarının geleceğini ve Beşiktaş’ımızın yarınlarının güvende olduğunu hiç sanmıyorum.

Beşiktaş’ta oynamayacaksam bu saatten sonra futbol oynamanın da pek bir manası yok. Tüm Beşiktaş camiasına, taraftarına, personeline hakkımı sonuna kadar helal ediyorum. Umarım onlar da bana haklarını helal ederler. Ancak, 3 yıllımı heba eden, beni oyalayan, verdikleri sözleri tutmayan başta Başkan Fikret Orman olmak üzere, mevcut yönetime hakkımı hiçbir şekilde helal etmiyorum."