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Spor

İbrahim Toraman ameliyat oldu İSTANBUL (A.A)

17 Ekim 2011 20:27

-İbrahim Toraman ameliyat oldu İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı maçta burnuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan İbrahim Toraman, ameliyat oldu. Maslak Acıbadem Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Burak Ertaş ile Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Serdar Eren tarafından ameliyat edilen İbrahim Toraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Beşiktaş Kulübü doktoru Devrim Urgun, siyah-beyazlı takımın kaptanı İbrahim Toraman'ın bir hafta sonra antrenmanlara, bir ay sonra da maçlara çıkabileceğini açıkladı.

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