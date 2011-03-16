İbrahim Tatlıses'in vurulmadan önceki son görüntüleri

Bakan Atalay: Korumalar iyi olabilirdi

Saldırıyla ilgili kuşkulu isim konuştu



Ortağım değil ağabeyim



Tatlıses: Iraklı ortak yüzünden sabahlara kadar uyuyamıyordum

Polis ayrıca saldırının faillerini yakalamak için 30 kişilik 10 ayrı ekip kurdu. 110 kişinin ifadesine başvuruldu. Tatlıses'in 2 koruması ve şoförü de ifade için emniyete gitti.Sanatçı İbrahim Tatlıses’e yönelik saldırıyı soruşturmak için 30 polisin görev aldığı 10 ekip oluşturdu. Alınan bilgiye göre, Tatlıses’e yönelik silahlı saldırının fail ya da faillerinin yakalanabilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde 8, MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemek için de 2 ekip olmak üzere 30 polisin görev aldığı 10 ekip kuruldu.Olayın 8-10 saniye kadar sürdüğü, Tatlıses’in saldırıdan kısa bir süre önce birileriyle fotoğraf çektirdiği ve bu kişinin de arandığı bildirildi. Saldırıda kullanılan Kalaşnikof marka otomatik tüfekten çıkan mermi ve boş kovanlar ile daha önce herhangi bir nedenle polis kayıtlarına girmiş olan silahlarla karşılaştırıldığı kaydedildi. Tatlıses’in korumalarının "şüpheli" konumunda bulunmadıkları, şu ana kadar olaya ilişkin 110 kişinin bilgisine başvurulduğu ifade edildi. Bu arada, Tatlıses’in şoförü Hakan Çalışkan ile korumaları emekli Özel Harekat polisi Mehmet Selami Aldemir ile polis memuru Uğur Mazlum’un konuya ilişkin yeniden bilgisine başvuruluyor.Korumaların ifadesinin alınmasına devam edildiği bildirildi.Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, olayın aydınlatılabileceğini söyledi. Atalay, “Korumalar daha iyi olabilirdi” dedi.İbrahim Tatlıses önceki gün Beyaz TV’de yaptığı programın ardından Maslak’ta silahlı saldırıya uğramıştı. Uzun namlulu silahla 11 el ateş eden ve en az iki kişi olduğu belirtilen saldırganlar aranıyor. Tatlıses’in tehdit edildiği şikayetiyle savcılığa iki kez dilekçe verdiği ortaya çıktı. Saldırının ardından Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat edilen İbrahim Tatlıses'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.İbrahim Tatlıses’in Kuzey Irak’taki ortağı Rojdi Sait, saldırı sonrası kendisinin adres gösterilmesine tepki göstererek, Tatlıses ile aralarında ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu söyledi.Devlet Başkanı Celal Talabani’ye yakın olduğu öğrenilen Rojdi Sait, Irak’ın en zengin kişileri arasında gösteriliyor. Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in oğulları Uday ve Kusay ile ortaklık yapan ve sonrasında Mısır’a kaçan Rojdi Sait bir süreden Erbil ve Süleymaniye kentlerinde büyük yatırımlara imza attı. Sait, iki yıldır Tatlıses’le bölgede toplu konut, büyük inşaat yatırımları, bingo gibi piyango oyunları ve demir fabrikası dahil bir çok alanda ortak yatırımlara girişmişti. Rojdi Sait ile Tatlıses arasındaki ortaklık bir süre önce bozulmuştu. Sait ise saldırı ile ilgili bir ilgisinin olmadığını belirterek, şöyle konuştu:“Geçen hafta İstanbul’da birlikteydik. Ben ve misafirlerim Tatlıses Show’a katıldık. Ardından misafirlerimizle birlikte Tatlıses Kebap’ta yemek yedik. Irak’ta gerçekleştireceğimiz yeni projeleri konuştu. Hatta, ortağımız Abdulkadir Talabani Bey, Tatlıses’e Nissan bir cip hediye verdi. Tatlıses bu hafta sonu Erbil’e gelecekti. Ertelediğimiz İbo Bingo Şans oyunlarını yeniden başlatacaktık.”Rojdi Sait, Tatlıses’le ortaklığının sona erdiği iddialarını da reddederek, “Tatlıses’le bir çok alanda ortak projelerimiz vardı. Ortağım değil aynı zamanda bir abimdi. İbrahim Bey ile sadece iş değil ailece yakındık. Saldırıyı duyar duymaz gece uyuyamadım. Benim saldırıdan sorumlu tutulmam beni derinden sarstı. Aramızda bir husumet yok. İbrahim Bey’in sağlığına kavuşması için servetimi feda ederim” dedi.İki hafta önceki Beyaz Show’da Tatlıses, Irak’ta özellikle Erbil’deki iş yaptığı ortağı Rüşdi Said ile yollarını ayırdığını söyledi. Irak’ta girdiği piyango ihalesinin yanı sıra Süleymaniye ve Erbil’de iş yapmaya başladıkları Said’e avukatı kanalıyla ihtarname çektiğini belirten Tatlıses, “İlk kez ortaklı iş yaptığım için sabahlara kadar uyuyamıyordum. En sonunda dedim ki, biz bu işi tatlılıkla bitirelim ama bu demek değil ki, Erbil’deki inşaatlar bitmeyecek. Söz verdim, söz vermek başka bir şeye benzemiyor” demişti.