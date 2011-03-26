İbrahim Tatlıses'in saldırıdan sonraki ilk fotoğrafı

T24 - Uğradığı saldırı sonucu günlerdir hastanede tedavi altında bulunan sanatçı İbrahim Tatlıses’i Başbakan Erdoğan ziyaret etti. Erdoğan Tatlıses'ten adaylık müracaatı aldı, sanatçının ilk fotoğrafını da Anadolu Ajansı geçti.



Erdoğan, Tatlıses’i, uğradığı silahlı saldırının ardından tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesinde ziyaret etti.Yaklaşık 20 dakika süren ziyaretin ardından Başbakan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "İbrahim beyi, doğrusu çok çok iyi gördüm. İyi bir muhabbetimiz oldu.



Yarın Adana’ya gideceğimi söyleyince Adana konuşmamı da istedi. Bugün de zaten bulunduğu yoğun bakımdan bir üst odaya geçecek. Bu da tabii doktorlarımızın, daha iyiye gittiği tespitiyle yukarıdaki odaya çıkarmaları anlamına geliyor.Dolayısıyla, öyle zannediyorum ki çok kısa bir süre içerisinde de her halde fizyoterapi tedavileri de netice verecek. Zaten sağ tarafında herhangi bir şey yok. Birazcık solda var. Bunu da aşacağı kanaatindeyim.



Yani konuşmasında, şunda, bunda filan herhangi bir şey yok. Ben, hafızasını gayet iyi gördüm." Erdoğan, gazetecilerin "Neler konuştunuz?" sorusu üzerine, "İşte diyorum ya aramızdaki muhabbeti..." diye yanıtladı.Başbakan Erdoğan, "İbrahim Tatlıses’in AK Parti’den aday gösterecek misiniz?" sorusunu ise "Ben şimdi müracaatını aldım" diye yanıtladı.Gazetecilerin "Adayınız olacak diyebilir miyiz" sorusu üzerine de Erdoğan, "Müracaatını aldım" sözünü tekrarladı.Başbakan Erdoğan’ı hastaneden, İbrahim Tatlıses’in büyük oğlu Ahmet Tatlı ile küçük oğlu İbrahim Tatlıses elini öperek uğurladı.







Tatlıses'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Başbakan Erdoğan, sanatçıyla fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı'nın servise koyduğu kareler, Tatlıses'in saldırıdan sonraki ilk fotoğrafları özelliğini taşıyor.





Başbakan'la el sıkışan Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu görülüyor.

Başbakan Erdoğan, hastane ziyaretinin ardından kameraların karşısına geçti.







ADAYLIK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR TESLİM EDİLDİ



Tatlıses 3. bölgeden aday olmak istiyor



Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve halen hastanede tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses’in AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için gerekli evraklar, bir akrabası tarafından Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisine teslim edildi.



Tatlıses’in amcasının oğlu Abdullah Tatlı, evrakları teslim etmeden önce ofisin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hastaneye yaptığı ziyaret sırasında verdiği talimat üzerine, Tatlıses’in adaylık başvurusu için gerekli tüm evrakı getirdiğini söyledi.



Tatlı, Başbakanlık Ofisinden de arandıklarını dile getirerek, evrakları Başbakanlık Özel Kalemine teslim edeceğini belirtti.



Tatlıses’in milletvekilliği aday adaylığı için evrakların önceden hazırlandığını dile getiren Tatlı, "O saldırı olayı olmasaydı, ertesi gün yani pazartesi günü kendisi AK Parti İl Başkanlığına gidip müracaatını yapacaktı. Bu olay olunca kaldı tabii. Şimdi de Başbakanımızın emriyle geldik" diye konuştu.



Abdullah Tatlı, İbrahim Tatlıses’in İstanbul 3. bölgeden aday olmayı istediğini, ancak takdirin Başbakan Erdoğan’da olduğunu kaydetti.



Açıklamanın ardından Tatlı, İbrahim Tatlıses’in evraklarını teslim etmek üzere görevlilerce çalışma ofisine alındı.







