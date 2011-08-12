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İbrahim Tatlıses'in ifadesi alınacak İSTANBUL (A.A)

12 Ağustos 2011 21:20

-İbrahim Tatlıses'in ifadesi alınacak İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'in, uğradığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında, tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde ifadesine başvurulacak. Alınan bilgiye göre, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muharrem Akkaş, 15 Ağustos Pazartesi günü Romatem Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde Tatlıses'in ifadesini alacak. Tatlıses, Maslak'ta 14 Mart 2011'de uğradığı silahlı saldırıda başından ağır yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin olarak Murat Alagöz, Ersin Altun, Abdullah Uçmak ve Nazife Erdemir, 20 Mart 2011'de tutuklanmıştı.

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