İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda 20 zanlı gözaltına alındı

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İbrahim Tatlıses'e saldırı anının yeni görüntüleri için tıklayın...



İbrahim Tatlıses'in sedye ile hastaneye getirildiği anı izlemek için tıklayın...

25 şüpheli incelemeye alındı



Abdullah Uçmak: Tatlıses'in kanı akana kadar bu olay sürecek

Polis şaşırtmaca yaptı





13 yıllık husumet





'Oğlu ve yeğeni beni vurdu'



Saldırıda kullanılan Kalaşnikof silah Uçmak’ın kadın arkadaşının evinde ele geçirilirken, otomobil Pendik’te bulundu. Uçmak'ın avukatı müvekkilinin olayla ilişkisi olmadığını söyledi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Pazar gecesi saldırının ardından İstanbul polisi alarma geçti. Asayiş Şube, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi soruşturmaya katıldı. Emniyetin bilgi bankasından Tatlıses’le husumeti bulunan tüm şüphelilerin listesini çıkaran polisler dosyaları tek tek incelemeye aldı. Aynı zamanda Maslak ve çevre semtlerdeki tüm güvenlik kameraları toplanarak binlerce saat görüntü izlemeye alındı. Gece gündüz süren çalışmalar sırasında Organize Şube’de görevli tüm polislerin izinleri kaldırıldı.Bu arada suikast için ismi ön plana çıkan 25 şüphelinin ismi belirlendi ve mahkeme kararıyla teknik takip başlatıldı. 25 kişi adım adım izlendi ve şüpheli iki kişinin olaydan bir hafta önce saldırının gerçekleştiği Nurol Plaza çevresinde keşif yaptığı bilgilerine ulaşıldı. Bunun üzerine polis önceki gün yine mahkeme kararıyla olay yerinin yakınlarındaki tüm baz istasyonlarının kayıtlarını inceledi. İki şüphelinin telefonlarının bir hafta önce bölgede sinyal verdiği ve sık sık telefon görüşmesi yaptıkları belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin Abdullah Uçmak’la da telefon konuşması yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis, güvenlik kameralarından otomobilin plakasının 34 BC 6696 olduğunu tespit etti ve kiralık olduğu bilgisine ulaştı. Otomobilde kiralama şirketi tarafından çalınmaya karşılık GPS cihazı olduğu belirlendi. Polis, GPS kayıtlarında otomobilin saldırı zamanı olay yerinde olduğunu belirledi. Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda şüpheliler tek tek belirlendi.Bu sırada polis soruşturmanın Asayiş Şube Müdürlüğü üzerinden yürüdüğünü açıkladı. Abdullah Uçmak’la bağlantısının olmadığı söylentisi yayıldı. Delilleri toplayan polis, dün saat 17.00 sıralarında 40 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenleyerek 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Uçmak, Pendik’teki evinde yakalandı. Saldırının en önemli delili olan Kalaşnikof’u bulmak için evler didik didik arandı. Her ihtimali göz önünde bulunduran ve operasyonu en ince ayrıntısına kadar planlayan polis, Uçmak’ın kadın arkadaşı N.Y.’nin evinde yaptığı aramada saldırıda kullanılan Kalaşnikof’u ele geçirdi. Saldırı sırasında Kalaşnikof’u kullanan tetikçinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü ve şüpheli isimlerin belirlendiği kaydedildi. Tatlıses’in Nurol Plaza’dan çıkışı sırasında suikasti düzenleyenlere telefonla bilgi verdiği iddia edilen kişi ya da kişilerin de gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.Tatlıses ile Abdullah Uçmak arasındaki husumet 13 yıl öncesine dayanıyor. Abdullah Uçmak’ın adı ilk olarak 1998’de İbrahim Tatlıses’in içinde bulunduğu otomobilin pompalı tüfekle kurşunlanmasıyla gündeme geldi. Abdullah Uçmak ve adamları, Tatlıses’in aracının kurşunlanması ve organizatör Hasan Bora’nın silahla yaralanması olaylarının azmettiricisi olduğu iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandı. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra da serbest bırakıldılar. Abdullah Uçmak’ın adı 2002 yılında bir kez daha gündeme geldi. İddiaya göre Abdullah Uçmak ve adamları Maksim’deki programının bitiminde İbrahim Tatlıses’in otomobilinin önünü keserek tehditle para istedi. Abdullah Uçmak ve adamları bu iddia ile 3 Nisan 2002’de gözaltına alınarak yeniden tutuklandı. Olayla ilgili ifade veren Tatlıses, adliye çıkışındaki, “Buraya müşteki olarak geldim. Buraya gelmem, bu tür şeylere pabuç bırakmayacağımın kanıtıdır. Her önüne gelen haraç isterse yandık” dedi.Haraç iddialarına ilişkin yargılamada Abdullah Uçmak,“Tatlıses ile aramızda husumet var. Oğlu ve yeğeni beni vurmuşlardı. Ben ne para istedim, ne de kendisini tehdit ettim. Böyle bir şey varsa ben cezama razıyım.” Tatlıses ise Uçmak’a daha önce 25 bin lira kan parası ödediğini, son olayda tehdit edilerek para istendiğini söyledi. Abdullah Uçmak duruşma çıkışında “Tatlıses ile aramızda geçmişe dayanan bir husumet var. Benden intikam almak için iftira atıyor. Onu i... yapacağım. Karı gibi gelip de şikayetçi olma. Mermiyi bana atacaksın ulan çakal” diye bağırdı.Abdullah Uçmak 2003 yılında yargılandığı davada Tatlıses ile ilgili iddialardan dolayı beraat etti. Uçmak ve 6 adamı 2004’te iki ayrı işadamından tehdit ve şantajla haraç almak istedikleri iddiasıyla yeniden gözaltına alındı. İddialar arasında İbrahim Tatlıses’e suikast düzenleyecekleri de vardı. Uçmak’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Bu iddiaya ilişkin yapılan yargılamada ifade veren Abdullah Uçmak, amacının Tatlıses’i öldürmek değil, korkutmak olduğunu söyleyerek, “Eğer ben önce davranmasaydım, Tatlıses önce davranacaktı” dedi. 6 yıl hapis yatan Abdullah Uçmak, eylül 2010’da tahliye oldu. Uçmak hakkında İstanbul Adliyesi’nde Tatlıses’i tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava ise devam ediyor.