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İbrahim Tatlıses'e 'Atatürk' tepkisi

Atatürk'ün 76. yıl dönümü için İbrahim Tatlıses'in attığı twitter bildirimi tartışmalara yol açtı

10 Kasım 2014 16:29

Mustafa Kemal Atatürk’ün 76. Yıl dönümünde, yanlış bir noktalama işareti kullanımında bulunan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Twitter üzerinden yaptığı bildirim tartışmalara yol açtı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Tatlıses’e ‘türkçe dersleri alman lazım’ gibi çok sayıda eleştiri gelince, bir tweet daha atarak “Özür dilerim tabi ki de ATATÜRK benim okfort mezunu olmama verin.!” yazarak takipçilerinden özür diledi.

10 Kasım'da diğer ünlü isimlerden gelen diğer ilgi gören mesajlar ise şu şekilde oldu:

Cem Yılmaz: 10 Kasım. Sizin gibi benim de gönlümdeki liderim Atatürk'ü saygıyla minnetle anıyoruz...Mekanı cennet olsun.

Hande Yener: 10 Kasım 1938. "Bir ölüm ancak bu kadar ölümsüz olabilirdi."

Emel Sayın: Eğer annem ve babam hayatta olsalardı yine bütün bir gün ağlayacaklar ve ATATÜRK anılarını anlatacaklardı.

Onur Akay: Fikirlerini unutturmaya çalışanlara inat, Atatürk'ün Türk Gençliği buna izin vermeyecek. Saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyorum.#10Kasım

Gülben Ergen: Anne, yarın 10 Kasım... Okula çiçek götüreceğiz ve Atatürk büstüne koyacağız... Hazır ettik sabaha.

Sabahat Akkiraz: Almanya'da işçi babam ve arkadaşları her 10 Kasım 09.05 de işi bırakıp saygı duruşuna geçerlerdi. Almanlar şaşkın; bu nasıl sevgi derlerdi?

Atilla Taş: Pardon! 10 Kasım'da hastalananlara pek fazla üzülemiyoruz, çünkü çok daha büyük acımız var.

 

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