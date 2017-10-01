İbrahim Tatlıses'e 1 sepet acı biber hediye edildi

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İbrahim Tatlıses\'e bir sepet acı kırmızı biber hediye etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, hemşerisi İbrahim Tatlıses\'i kentte düzenlenen İsot Festivali\'ne davet etmek için yanına bir sepet acı biber alıp İzmir\'e gitti. Tatlıses\'in işlettiği bir restoranda ünlü sanatçıyla bir araya gelen başkan Çiftçi, Şanlıurfa\'da yapılan İsot Festivali hakkında bilgi verdi. Oldukça neşeli geçen sohbet ardından başkan Çiftçi, Şanlıurfa\'dan götürdüğü bir sepet acı kırmızı biberi sanatçıya hediye etti. İbrahim Tatlıses, başkan Çiftçi\'ye, \"Hayatımda aldığım en anlamlı acı hediye\" diyerek teşekkür etti.



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